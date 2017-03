Calcio, i più ricchi: Ronaldo batte Messi. Sorpresa nella top 5

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

27/03/2017 17:36

CALCIO CALCIATORI PIU RICCHI / Ronaldo più ricco di Messi, Mourinho batte Lippi: questi i risultati di uno studio condotto da 'France Football' sui personaggi più ricchi del mondo del calcio tenendo in considerazione stipendi, bonus e ricavi pubblicitari della stagione in corso.

La rivista francese anticipa la top 5 sia dei calciatori che degli allenatori e non mancano le sorprese come ad esempio Lavezzi in quinta posizione. Nell'anticipazione pubblicata sono svelati anche i cinque calciatori più ricchi in Ligue 1: quarto posto per Marco Verratti con 11,8 milioni, dietro Thiago Silva (14,4), Falcao (13,6), Di Maria (12,6).

TOP 5 CALCIATORI PIU' RICCHI

1) Cristiano Ronaldo 87,5 milioni

2) Leo Messi 76,5 milioni

3) Neymar 55,5 milioni

4) Gareth Bale 41 milioni

5) Ezequiel Lavezzi 28,5 milioni

TOP 5 ALLENATORI

1) Mourinho 28 milioni

2) Lippi 23,5 milioni

3) Blanc 20 milioni

4) Ancelotti 15,8 milioni

5) Guardiola 14,5 milioni