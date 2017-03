Juventus, UFFICIALE: arriva la conferma di Bauza su Dybala

27/03/2017 17:13

JUVENTUS ARGENTINA DYBALA - E' recuperato Paulo Dybala. Il Ct dell'Argentina Bauza ha confermato la disponibilità dell'attaccante bianconero per la sfida di domani contro la Bolivia: "La Juventus è stata informata della situazione, il recupero è stato positivo e domani Dybala sarà disponibile partendo dalla panchina", le parole del selezionatore argentino in conferenza stampa.

Juventus, l'annuncio dall'Argentina sull'infortunio di Dybala

Crescono quindi per le news Juventus le possibilità di vedere in campo Dybala domenica sera alla ripresa del campionato nel big-match del 'San Paolo' con il Napoli. In attacco - come svelato da Bauza - sarà Pratto ad affiancare Messi vista la squalifica di Higuain, con l'ex Palermo che in caso di necessità potrebbe entrare a gara in corso. Dybala nell'ultima giornata di campionato in casa della Sampdoria aveva rimediato durante il primo tempo un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia, saltando la gara di venerdì dell''Albiceleste' contro il Cile. Il talento della Juventus - sempre al centro dei rumors di calciomercato in merito al rinnovo con la 'Vecchia Signora' e all'interesse di Real Madrid e Barcellona - non sarà quindi di ritorno a Vinovo prima di giovedì: toccherà quindi poi ad Allegri verificarne le condizioni e decidere se impiegarlo o meno nella partitissima di Napoli.