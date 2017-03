Inter, Sainsbury: "Il mio arrivo è stato sorprendente. Non è facile adattarsi ma..."

27/03/2017 16:44

INTER SAINSBURY / I sogni di qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia del 2018 non sono ancora infranti per l'Australia, che sarà impegnata contro gli Emirati Arabi. Di questo e non solo ha parlato Trent Sainsbury, difensore dell'Inter, intervistato da 'Fox Sports': "Abbiamo bisogno di questi tre punti e lo sappiamo bene. Anche loro hanno necessità assoluta di una vittoria".

INTER - "Non posso esprimere la mia reazione dinanzi a una telecamera al passaggio all'Inter. Ho festeggiato molto ed è stato qualcosa di sorprendente. Non m'importa di cosa la gente possa dire. Sono felice di poter fare qualcosa di speciale, godendomi l'esperienza a pieno. Non è stato facile adattarsi, anche sotto l'aspetto linguistico ma ci sono giocatori incredibili. Inoltre la velocità di gioco e di tocco è nettamente più alta".

L.I.