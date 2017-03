27/03/2017 16:45

ITALIA SPAGNA UNDER 21 OSSERVATI / I club d'Europa accenderanno i riflettori questa sera sull''Olimpico' di Roma dove andrà in scena Italia-Spagna under 21. Una sfida che metterà in mostra tanti giovani talenti nel mirino delle big del Vecchio Continente. Da Inaki Williams a Berardi, il terreno di gioco dello stadio romano sarà una vetrina dei potenziali campioni del futuro.

B.D.S.