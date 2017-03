Juventus, Allegri fa i complimenti a Sarri: "Premiato il lavoro sul campo!"

27/03/2017 16:43

SERIE A ALLEGRI SARRI / Maurizio Sarri è stato quest'oggi premiato con la 'Panchina d'Oro', lasciandosi alle spalle Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco, in corsa per l'ennesima ottima stagione con la Juventus e l'accesso in Europa League del Sassuolo. Il web si è ovviamente diviso sul risultato della cerimonia, con Allegri che ha invece voluto smorzare ogni polemica, facendo i propri complimenti al collega, che incontrerà per ben due volte al 'San Paolo': "Sinceri complimenti all'amico Maurizio per la panchina d'oro, risultato che premia il lavoro quotidiano sul campo!".

L.I.