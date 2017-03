Calciomercato Fiorentina, Semplici: "Prima o poi sarò viola"

27/03/2017 16:07

CALCIOMERCATO FIORENTINA SEMPLICI / Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha vinto la panchina d'Oro per la Lega Pro. L'allenatore a margine della consegna del premio ha ccommentato anche le voci che lo vogliono nel mirino della Fiorentina per la prossima stagione: "Sogno di allenare la Fiorentina prima o poi ma so da dove vengo e mantengo i piedi per terra. Essere accostato a panchine importanti per me è motivo di orgoglio. Sono legato a Firenze e sono contento di aver ricevuto il premio qui. Sono tifoso viola, ma penso al presente e alla squadra che alleno. Con il Frosinone non è andata bene, ma abbiamo voglia di rialzarci subito".

Semplici è anche nel mirino del Napoli, come raccontato da Calciomercato.it, nel caso dovesse esserci l'addio a

