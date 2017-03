Calciomercato Napoli, Koulibaly e la Premier: va via solo con un'offerta-monstre

Antonio Papa (twitter @antoniopapapapa)

27/03/2017 16:39

NAPOLI KOULIBALY PREMIER / Lo scorso anno ci è mancato poco, quest'anno potrebbe anche succedere. Kalidou Koulibaly e il Napoli, un matrimonio di mercato destinato a durare ancora a lungo a meno che non arrivi la classica offerta che non si può rifiutare. Un'estate fa non decollò nessuna trattativa, con il ragazzo che spingeva per il rinnovo e De Laurentiis che faceva muro, indispettito anche da alcune dichiarazioni fuori luogo e fuori tempo. Sei mesi dopo la situazione è cambiata, ma in meglio, e proprio questo aspetto potrebbe modificare le carte in tavola. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere fra Koulibaly e il Napoli nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: Koulibaly, De Laurentiis e la querelle dello scorso anno

Uno dei temi più caldi del calciomercato Napoli della scorsa stagione è stato proprio quello che riguardava Kalidou Koulibaly. Uno dei, non IL, semplicemente perché per un mese la situazione era monopolizzata dal caso Higuain, che poi ha inciso molto anche sulla mancata cessione del difensore. L'antefatto è noto: Koulibaly si lascia andare a uno sfogo su De Laurentiis e sul rinnovo, dose poi rincarata dal suo procuratore. Il presidente, per tutta risposta, si inalbera e lo tiene sulla graticola, rifiutando per principio le proposte (bassine) proveniente dall'estero. Poi il gioco inizia a farsi più duro, ma nel frattempo succede il 'pipatrac', ovvero il patarac del Pipita Higuain e del suo passaggio burrascoso alla Juventus. A quel punto De Laurentiis non può più permettersi di perdere anche il difensore e dice 'no' anche alle super-offerte provenienti da Londra, con Conte che si spinge fino a 58 milioni per portarlo al Chelsea - come riportammo in esclusiva noi di Calciomercato.it. Alla fine KK resta in azzurro, ADL lo fa 'friggere' ancora un po' e poi a metà settembre annuncia l'happy ending. Cinque anni di contratto, stipendio quasi triplicato e tutti contenti. La clausola? Non ci è dato saperlo. Informazioni riservate, ripetono sia l'agente che la società. Caso chiuso, per ora.



Napoli, Koulibaly resta a meno di offerte clamorose. Ma la premier 'preme'...

Sta per chiudersi un'altra stagione di Koulibaly al Napoli e anche questa è stata decisamente sopra le righe. Il centrale si è confermato inamovibile e pedina-chiave del progetto di Sarri, che però con tutta probabilità il prossimo anno lancerà Maksimovic, ammesso e non concesso che il tecnico toscano fresco 'Panchina d'Oro', resti in sella. L'agente Bruno Satin ha fatto capire che la situazione col Napoli è molto distesa e che per il momento non si prende in considerazione l'ipotesi di un addio, ma quest'estate intorno al numero 26 potrebbe scatenarsi la bagarre. Kalidou, intanto, lancia qualche messaggio indiretto alla Premier League, che continua a corteggiarlo. E De Laurentiis? Per ora non si esprime, ma con offerte intorno ai 60 milioni quest'anno potrebbe cedere, per puntellare reparti che necessitano di qualche intervento, come ad esempio le fasce in difesa. Devono però coincidere alcuni aspetti: il Napoli non ha problemi economici, quindi è difficile che si privi di due top-player in contemporanea, un po' come lo scorso anno dopo la cessione di Higuain. Intanto dall'Inghilterra le big studiano e si preparano, pronte a sferrare l'attacco decisivo.