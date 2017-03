Calciomercato Napoli, Ghoulam verso l'addio. Tra i possibili sostituti un obiettivo Juventus

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

27/03/2017 15:55

NAPOLI GHOULAM SOSTITUTI / Un rinnovo apparso complicato fin dai primi incontri. Il tempo scorre inesorabile e le voci di mercato iniziano a tambureggiare su un suo possibile addio. Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli, sembra ad un passo dal chiudere la sua esperienza in Italia. Arrivato in sordina nell'ultimo giorno di calciomercato nel gennaio 2014, è diventato in poco tempo pedina fondamentale prima per Rafa Benitez e poi per Maurizio Sarri. Ora con il contratto in scadenza a giugno 2018, è arrivata l'occasione per il Napoli di poter incassare almeno 15 milioni dalla sua cessione. Già lo scorso anno il Bayern Monaco aveva sondato il terreno per l'algerino e ora lo stesso club bavarese insieme ad Inter, Atletico Madrid e Manchester United sono alla finestra pronte a sferrare l'attacco decisivo in estate approfittando dei problemi sul rinnovo contrattuale.

Napoli, sul taccuino i nomi del dopo Ghoulam

Nel frattempo Ghoulam lancia segnali di discordanti. Dopo solo un anno dal cambio di procuratore (dal fratello ad Alessandro Moggi), il terzino ha intenzione di scegliere un altro rappresentante. Una mezza vittoria per il presidente Aurelio De Laurentiis, restio fin dall'inizio ad imbastire un dialogo con Moggi jr. In attesa di ulteriori sviluppi, il mercato Napoli prosegue, la società non resta a guardare e inizia a valutare qualche profilo interessante in grado di sostituire l'ex Saint Etienne. Come riporta 'Il Mattino', occhi puntati su Sead Kolasinac terzino dello Schalke 04 in scadenza di contratto. In attesa della doppia sfida tra campionato e Coppa Italia, il ds azzurro Cristiano Giuntoli punta a strappare il bosniaco in orbita Juventus da qualche mese. Tra le possibili opzioni c'è anche Alejandro Grimaldo, affrontato due volte in questa stagione di Champions con la maglia del Benfica. Valutazione altissima per lui (oltre 20 milioni). Infine sotto osservazione anche Benjamin Mendy, ventiduenne protagonista del sorprendente Monaco di questa stagione. Ma la lista è destinata ad aggiornarsi. Ormai Il profilo per il dopo Ghoulam è ben preciso: giovane, talentuoso e di proiezione offensiva.