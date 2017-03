Sassuolo, Di Francesco: "Futuro? Ad aprile valuterò col club"

27/03/2017 15:44

SASSULO FIORENTINA ROMA DI FRANCESCO / Con il futuro di Spalletti e Sousa non ancora chiaro, i nomi accostati a Roma e Fiorentina sono tanti. Tra questi anche il terzo classificato per la 'Panchina d'Oro', Eusebio Di Francesco, che ha parlato ai cronisti presenti a margine della premiazione avvenuta quest'oggi: "Mi gratifica il fatto d'essere uno dei candidati alla panchina della Fiorentina. Io ho però due anni di contratto con il Sassuolo e dovrò incontrare la società. Non dico a breve ma credo ad aprile. A quel punto faremo delle valutazioni".

L.I.