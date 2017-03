Serie B, ecco la FLOP 11 della 32^giornata

Marco Orrù

27/03/2017 16:17

SERIE B FLOP 11/ Dopo la TOP 11 della 32^giornata del campionato di news Serie B, ecco la FLOP 11, sempre selezionata per voi da Calciomercato.it. In questa lista troviamo due rappresentanti di Verona, Brescia e Avellino, e altri giocatori misti, che si sono contraddistinti in maniera negativa in questo weekend. Ecco l'elenco completo:

La FLOP 11 della 32^giornata di Serie B

MARCHEGIANI: Sostituire Meret non è facile. Il figlio d'arte incappa in una giornata non troppo positiva, poco reattivo sui gol.

SOUPRAYEN: Prestazione negativa dell’esterno sinistro del Verona, timido in avanti e troppo molle dietro.

BOLDOR: Si perde Tabanelli sul gol e in generale dispensa errori molto banali anche in fase di impostazione.

GIGLIOTTI: La negativa prestazione dell'Ascoli a Salerno meritava almeno un rappresentante della difesa e Gigliotti è stato certamente tra i peggiori.

DJIMSITI: Il Nazionale albanese, squalificato contro l'Italia, e per questo dispensato dall'impegno di Palermo, incappa in una giornata più che storta, sbagliando praticamente su tutti i gol.

MANNINI: Gattuso lo propone in tre ruoli diversi durante il match e lui va in confusione, rischiando sul rigore non concesso al Verona nel finale.

MAURI: Contro lo Spezia aveva siglato il gol del pareggio, il suo primo in maglia Brescia, promettendo un pronto riscatto. Oggi incappa nuovamente in una prestazione negativa.

BELLONI: Disastroso. Sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare. Novellino lo toglie per disperazione all'intervallo.

NICASTRO: L'esterno del Perugia ci aveva abituato a gol belli e importanti. Questa giornata si prende una pausa.

RODRIGUEZ: Non sostituisce al meglio Cocco, andando anche a mancare un'occasione clamorosa per il 2-2. Stavolta non è l’uomo della provvidenza per il Cesena.

BONAZZOLI: E' forse il peggiore dei peggiori. Entra al 37' st e dopo 5' si fa espellere per un'entrataccia. Non c'è bisogno di dire altro…

NOVELLINO: Da quando è arrivato lui in panchina l'Avellino si è ripreso alla grande, ma troppo spesso sta incappando in batoste pesanti, così come era successo contro il Perugia un paio di settimane fa.

(4-3-3): Marchegiani; Djimsiti, Boldor, Gigliotti, Souprayen; Mannini, Mauri, Belloni; Nicastro, Rodriguez, Bonazzoli. All. Novellino.