Serie B, ecco la TOP 11 della 32^giornata

Marco Orrù

27/03/2017 16:02

SERIE B TOP 11/ Ecco la TOP 11 della 32^giornata del campionato di news Serie B selezionata per voi da Calciomercato.it. C'è ovviamente tanto Frosinone, vista la grande vittoria a Ferrara contro la Spal capolista. Immancabile il Trapani, squadra capace di battere a domicilio il Benevento, rilanciandosi ulteriormente in chiave salvezza, ma restano rappresentate anche diverse altre squadre. Ecco l'elenco completo:

La TOP 11 della 32^giornata di Serie B

PIGLIACELLI: Il portiere del Trapani contribuisce all'exploit di Benevento chiudendo la porta a tutti gli attaccanti di casa. Capitola su Ceravolo, ma compie almeno altri due-tre interventi decisivi.

PASCALI: E' il leader e il totem del Cittadella. Mette la museruola agli avanti dello Spezia, Granoche in particolare.

ARIAUDO: Quarto gol stagionale per il difensore ex Sassuolo. Una rete importantissima quella contro la Spal, a corredo di una prestazione impeccabile anche in fase di marcatura.

BLANCHARD: Il gol dell'illusorio vantaggio del suo Brescia e una gara attenta anche dietro.

PUCINO: Con 5 gol è il capocannoniere del Vicenza. Un gol, quello di ieri, fondamentale per il pari contro il Brescia.

MAIELLO: Un gigante nel centrocampo del Frosinone. Lo splendido assist per Daniel Ciofani, ma anche una prestazione maiuscola in mezzo al campo.

ZUCULINI: L'uomo ovunque del Verona. Avanti e indietro, a destra e a sinistra. Davanti al suo idolo Gattuso sfodera una prestazione… alla Gattuso, riconosciuta anche dal tecnico dei toscani a fine match.

BRIENZA: E' il faro del Bari. Schierato alle spalle di Floro Flores, insieme a Galano, è dai suoi piedi che passano tutti i pericoli per la porta del Novara.

CORONADO: Sta trascinando a suon di gol il Trapani ad una salvezza che avrebbe del clamoroso. Una doppietta su rigore, entrambi guadagnati dallo stesso brasiliano, e l'assist per Curiale. Magnifico.

D. CIOFANI: Il gol che sblocca il big-match contro la Spal è da bomber vero. Un attaccante da Serie A.

FALLETTI: L'uruguaiano è il giocatore a cui la Ternana si aggrappa per una salvezza difficilissima. Lui risponde con una doppietta meravigliosa, un gol uno più bello dell'altro.

CALORI: L'impresa della giornata è sua. Vince a Benevento (solo il Bari vi era riuscito in stagione), portando fuori dalle ultime tre posizioni della classifica il Trapani dopo mesi e mesi all'ultimo posto.

(4-3-3): Pigliacelli; Ariaudo, Blanchard, Pascali, Pucino; Zuculini, Maiello, Brienza; Coronado, D.Ciofani, Falletti. All. Calori.