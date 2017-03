Atalanta, Gasperini: "Mi piace il lavoro di Ventura. Europa? Delusione non arrivarci"

27/03/2017 14:17

PANCHINA D'ORO GASPERINI SARRI / Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, ha parlato dell'assegnazione della 'Panchina d'Oro', che ha visto trionfare Maurizio Sarri: "Per vincere questro riconoscimento occorre fare qualcosa d'importante. Ho votato per Di Francesco, che ha portato il Sassuolo in Europa League, e per Juric. Sarri però la merita. Ora il Napoli avrà una grande chance contro la Juve per dare nuovo significato alla stagione".

ATALANTA - "I giovani sono importanti e, nonostante l'assenza di Gagliardini, decisamente importante, abbiamo continuano a proporre lo stesso rendimento. Giunti a questo punto sarebbe una piccola delusione non raggiungere l'Europa".

NAZIONALE - "Il lavoro di Ventura mi piace e sta inserendo molti giovani gradualmente. La Spagna sarà un osso duro ma la strada è giusta".

L.I.