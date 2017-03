Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: le ultime su Fabio Pecchia

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO VERONA PECCHIA / Dopo il pareggio con il Pisa la situazione di Fabio Pecchia al Verona rimane da monitorare con attenzione. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it il tecnico sarebbe ancora ben saldo sulla panchina degli scaligeri, ma rimane la possibilità che se la squadra non tornerà presto a vincere qualcosa potrebbe anche cambiare. Nonostante questo la società crede fermamente nel giovane tecnico di Formia anche se non sono piaciuti molto i tre pareggi di fila arrivati nelle ultime partite disputate.

Calciomercato Verona, Fabio Pecchia rischia?

Di certo il risultato di ieri è maturato in un modo che non ha fatto piacere alla società scaligera anche perchè negli istanti finali di Verona-Pisa si è molto protestato di fronte a quello che sembrava un rigore evidente per fallo di Mannini su Zaccagni. Nonostante questo al momento non sembra esserci margine per l'esonero di Fabio Pecchia, ma i risultati della squadra veneta verranno valutati e la dirigenza spera che si possa tornare alla vittoria sabato prossimo quando si andrà a giocare al Provinciale di Trapani.



Fabio Pecchia ha iniziato la sua esperienza da allenatore proprio in Serie B tra Gubbio e Latina. Dopo queste due esperienze ha iniziato un sodalizio durato tre anni con Rafa Benitez che lo ha avuto vicino a lui come secondo allenatore tra Napoli, Real Madrid e Newcastle. Quest'anno il tecnico è tornato a guidare una squadra da solo, ottenendo anche buone risposte nella prima parte del campionato. Nel 2017 però l'andamento complicato in trasferta e la mancanza di continuità hanno fatto scivolare il Verona, favorito per la vittoria del campionato, al terzo posto.