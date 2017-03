Calciomercato Inter, assist del Barcellona: Verratti più vicino

Stefano Migheli

27/03/2017 15:00

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI - Tutti sognano Verratti per la prossima stagione ma solo pochissimi possono permettersi di acquistarlo. Tra questi, a sorpresa, non compare più il Barcellona: nel corso dell'intervista concessa al 'Mundo Deportivo', il direttore sportivo blugrana Robert Fernandez ha praticamente annunciato la rinuncia forzata al regista Azzurro: "Vorrei ricordare cosa accadde a suo tempo con Thiago Silva: il Psg non volle trattare con noi. Questa è la situazione". Vecchie ruggini di calciomercato (ricordiamo l'interesse degli spagnoli per Marquinhos e Thiago Silva e quello dei francesi per Messi e Neymar che avrebbe creato rapporti tesi tra i due club, ricucite - forse - in qualche maniera da Patrick Kluivert, attuale Ds dei transalpini) acuite anche dall'incredibile disfatta del 'Camp Nou' per 6-1, dopo il 4-0 rifilato dal Psg all'andata...

Calciomercato Inter, Verratti: il Barcellona si ritira

Il Barcellona, dunque, sembra destinato a ritirarsi dalla corsa al giocatore, tutt'altro che convinto di rimanere a Parigi a partire dal prossimo luglio. Da tempo sono iniziati i sondaggi da parte dell'agente dell'abruzzese per capire quale fosse la destinazione migliore: sempre da Barcellona era arrivata un'investitura importante da parte di Iniesta, destinata però a rimanere tale a causa del fortissimo ostracismo mostrato dallo sceicco Nasser Al Khelaifi. Tuttavia, altri top club possono sperare nell'acquisto ma a determinate condizioni economiche: si parla di circa 80 milioni di euro, ossia la valutazione fatta dalla proprietà qatariota. Solo pochissimi club possono permettersi tale 'follia': Manchester United e City, Real Madrid, Bayern Monaco ma anche Juventus ed Inter. Proprio i club citati dallo stesso Verratti dopo la gara contro l'Albania ai microfoni di ‘Rai Sport’: ''Se un giorno dovessi lasciare la Francia, il campionato italiano potrei prenderlo in seria considerazione. Ci sono squadre che hanno voglia di investire come Inter e Juventus; sono di alto livello e se ci fosse la possibilità non ci sarebbero problemi. Vedremo”. Parole chiarissime che fanno sognare: Verratti è pronto a tornare in Italia e giocare in quella Serie A che ancora non l'ha visto da protagonista. Al momento, i meneghini sembrano più convinti dei bianconeri a sostenere questo tipo di investimento che graverebbe pesantemente sul bilancio. Poco male per Suning e per Ausilio, pronto a mettere a segno colpi di livello internazionale come lui stesso ha ammesso nelle scorse settimane (''L'Inter farà solo grandi acquisti in estate, arriveranno solo campioni''). Verratti è uno di questi, forse il primo di una lunga serie di top player destinati ad arrivare dal calciomercato Inter: la caccia è aperta, ora dipende tutto dalla forza economica dei cinesi.