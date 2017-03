SONDAGGIO CM.IT - Juventus, il nuovo top player sarà Verratti

27/03/2017 14:11

SONDAGGIO JUVENTUS VERRATTI DONNARUMMA DI MARIA SANCHEZ / Il livello della Juventus è andato crescendo negli ultimi anni, dal ritorno in serie A agli scudetti, fino alla ritrovata competitività in Europa. La Champions League è il terreno di caccia dei bianconeri da sempre, che ora si preparano alla sfida contro il Barcellona, consapevoli della propria forza.

Il tutto è merito di un'attenta programmazione, con una rosa in grado di amalgamare grandi talenti affermati a giovani promesse pronte ad esplodere. Nel prossimo mercato arriverà probabilmente l'ennesimo grande colpo e i nomi in pole sono quattro. Attraverso il profilo ufficiale Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti chi preferissero e il primo in classifica è risultato essere Verrati con il 51% dei voti. Secondo Donnarumma con il 24%, terzo Di Maria con il 17% e solo quarto Sanchez con l'8%.

L.I.