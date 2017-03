I CRAQUE DEL MOMENTO - Gordon: una splendida appendice alla carriera

Maurizio Russo

27/03/2017 14:00

GORDON CELTIC SCOZIA / La Scozia è tornata in corsa per un posto a Russia 2018. La vittoria interna contro la Slovenia ha permesso agli uomini di Strachan di scavalvare la Lituania al quarto posto in classifica, a soltanto due lunghezze dalla Slovacchia che occupa il secondo posto, quello valido per accedere ai playoff. Il gol di Martin a due minuti dal 90esimo ha fatto esplodere i tifosi scozzesi, che per il resto devono ringraziare il loro portiere Craig Gordon, autentico craque del momento.

COLLEZIONE DI CLEAN SHEETS - A 34 anni, il portiere scozzese sta vivendo la sua migliore stagione in assoluto. E tra i pali del Celtic sta scrivendo la storia del calcio in patria. In 29 giornate la formazione di Glasgow ha ottenuto 27 vittorie e 2 pareggi, mettendo al sicuro il titolo visti i 25 punti di vantaggio sull'Aberdeen prima inseguitrice. Nelle 26 partite in cui è sceso in campo, Gordon è riuscito a restare imbattuto ben 17 volte pari al 65% dei match. Percentuale che sale (70%) se si prende in considerazione anche la Coppa di Lega scozzese, vinta senza aver mai subito una rete in quattro gare.

Calciomercato, da disoccupato a eroe: la parabola di Gordon

Quella di Gordon è una storia davvero speciale, quasi da film. Tra il 2011 ed il 2012 è costretto a restare lontano dai campi per oltre un anno per un grave infortunio al ginocchio e al termine della stagione il Sunderland non gli rinnova il contratto in scadenza. Per due anni resta a guardare: nessuna squadra gli offre un contratto e la sua carriera sembre finita. E invece c'è ancora una appendice di altissimo livello. Il Celtic crede in lui e vince la scommessa, tanto che qualche settimane fa gli ha rinnovato il contratto fino al 2020 per respingere l'assalto di calciomercato del Chelsea.