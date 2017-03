Calciomercato, l'Everton guarda al futuro: Johnson nel mirino

28/03/2017 03:17

EVERTON JOHNSON - Non solo colpi per il presente, ma sguardo rivolto al futuro. Gli scout dell'Everton, riporta il 'Telegraph', sarebbero al lavoro per mettere a segno un colpo in prospettiva. I 'Toffees' avrebbero messo nel mirino il 15enne del Nottingham Forest Brennan Johnson, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama calcisitico inglese. Per accaparrarselo e sbaragliare la concorrenza, l'Everton sarebbe pronto a offrire 1 milione di euro per il suo cartellino.

A.L.