Calciomercato Napoli, Rodriguez si allontana dagli azzurri. E sull'Inter...

27/03/2017 15:37

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE RODRIGUEZ / Intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc', Gianluca Di Domenico, procuratore tra gli altri del terzino del Wolfsburg Ricardo Rodriguez, ha commentato i tanti rumors che lo vorrebbero pronto al trasferimento in serie A. E' stato accostato al Napoli ed ecco le sue parole in merito: "Ho parlato spesso con Giuntoli, ma mai di Ricardo, solo del calcio in generale per cui non c'è nessun contatto ufficiale tra me e il Napoli e ci tengo a precisarlo per non creare equivoci. Tutti andrebbero a giocare a Napoli che oltre ad esprimere un bel calcio è una bellissima piazza, il problema principale però è la questione dei diritti di immagine".

INTER - "Preferisco non commentare, ha detto tutto Ausilio qualche tempo fa in un'intervista".

L.I.