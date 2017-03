Calciomercato Juventus, da Verratti ad Allegri: le prospettive estive

Mario D'Amiano

27/03/2017 14:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI DYBALA VERRATTI / Fase finale di stagione, è tempo di programmare il futuro. Lo sa bene la Juventus, da sei anni dominatrice assoluta del calcio italiano e vogliosa di esportare anche in Europa i suoi successi. Già miglior difesa del campionato, con Buffon, Barzagli, Chiellini e Bonucci leader assoluti, dopo un calciomercato estivo dispendioso quest'anno ha provato a colmare il gap offensivo con le 'big' della Champions League, dove a dividere i bianconeri dalla semifinale c'è il temibile Barcellona di Luis Enrique. Tuttavia, con l'arrivo dei mesi caldi gli equilibri della compagine juventina rischiano di essere 'scombussolati' da alcuni cambiamenti. Tra addii e nuovi arrivi, il calciomercato Juventus può vedere l'inizio di un nuovo progetto tecnico, a partire proprio dalla guida in panchina: Massimiliano Allegri, infatti, piace molto in Premier League e non è sicuro della permanenza in terra torinese, nonostante un contratto in essere valido fino al 2018. Nell'agenda di Marotta, inoltre, resta la questione rinnovo di Paulo Dybala (che piace molto in Spagna) e il futuro di svariati talenti presenti in rosa. Diversi, invece, sono gli obiettivi e i 'sogni' in entrata. Dal rinnovo di Dybala al futuro di Allegri, passando per Tolisso, Verratti e Di Maria, obiettivi estivi: le ultime sul calciomercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, da Allegri a Dybala: questioni da risolvere

Dopo tre stagioni sulla panchina della Juve, Massimiliano Allegri a fine anno potrebbe aver voglia di cambiare aria. Nonostante le smentite di turno, infatti, proseguono le voci che lo vogliono in Premier League, con l'Arsenal interessata a lui per sostituire Wenger. Il tecnico livornese sembra piacere anche al Barcellona, che da tempo sta vagliando i nomi per il dopo Luis Enrique. Il mercato degli allenatori in Italia rischia quindi di vedere tanti avvicendamenti, a partire proprio da quello bianconero.

Da risolvere anche la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala. Il talento argentino a breve potrebbe mettere nero su bianco fino al 2021 spegnendo le voci che lo vorrebbero via dalla Juve per andare al Barça, alla ricerca di un altro fuoriclasse da aggiungere al suo terzetto offensivo. A prolungare la sua permanenza a Torino potrebbe essere anche Giorgio Chiellini, in procinto di firmare fino al 2020.

Sempre in difesa, invece, c'è da valutare la posizione di Bonucci e Benatià. Il primo, che di recente ha avuto uno screzio con Allegri, continua a piacere alle inglesi, con Manchester City e Chelsea sempre alla finestra. Il secondo (in prestito dal Bayern Monaco) sta faticando a imporsi e potrebbe non essere riscattato: in Italia piace all'Inter e in Francia al Marsiglia, ma di recente è stato accostato anche al campionato russo e cinese.

Anche altri reparti sono a rischio cambiamenti. Sulle corsie esterne, lo Shanghai SIPG avrebbe messo gli occhi su Dani Alves, mentre Alex Sandro, dopo gli interessi delle 'big' europee (tra le quali il Chelsea), potrebbe presto firmare il rinnovo fino al 2021. Da monitorare anche la situazione di Lichtsteiner, che ha da poco rinnovato fino al 2018 ma fu vicino all'addio la scorsa estate. In attacco resta da definire la situazione di Mandzukic (che interessa a West Ham e Besiktas) e Pjaca, che vorrebbe giocare di più e potrebbe essere accontentato con un prestito.

Calciomercato Juventus, da Verratti a Sanchez: obiettivi in entrata

I bianconeri al momento sembrano molto interessati a rinforzare la noza nevralgica. Il nome caldo per il centrocampo della Juventus è Corentin Tolisso. Come anticipato dalla nostra redazione, si tratta di un affare da 45 milioni di euro, bonus compresi. Marotta continua a trattare col Lione e resta da capire se nell'affare verranno inserite contropartite (Lemina nome gettonato). Tra i campioni più importanti per l'eventuale futuro della mediana bianconera ci sono anche Marco Verratti e Angel Di Maria, entrambi del PSG. L'italiano è un obiettivo seguito da anni ma piace molto anche all'Inter e altre potenze europee, Barcellona su tutti. Discorso simile anche per l'ex Real Madrid, per il quale bisognerà duellare sempre con nerazzurri e catalani. Altri papabili sono Bakayoko del Monaco, Emre Can del Liverpool, Dahoud del Borussia Moenchengladbach e Goretzka dello Schalke 04.

L'obiettivo di Marotta e Paratici, però, è anche rinforzare gli altri reparti. Partendo da quello avanzato, molteplici sono i talenti seguiti per la prossima estate. Il primo su tutti è Alexis Sanchez, campione in uscita dall'Arsenal che interessa anche all'Inter. Il secondo è Kylian Mbappé, giovanissimo attaccante messosi in mostra in Champions con la maglia del Monaco: per lui potrebbe però aprirsi un'asta internazionale. Da non sottovalutare, infine, anche le piste italiane che portano a Berardi (seguito dall'Inter e valutato oltre 40 milioni) e Bernardeschi (che riscontra difficoltà nel rinnovo con la Fiorentina). Douglas Costa del Bayern Monaco è un'altra ipotesi.

Per il reparto arretrato, invece, si continua a seguire un portiere per il dopo Buffon. 'Gigio' Donnarumma è il candidato principale, ma per averlo bisognerà superare una folta concorrenza straniera. Da non sottovalutare l'ipotesi Meret, portiere classe '97 dell'Udinese e in prestito alla Spal. Sempre dal Milan, resta viva l'ipotesi De Sciglio: al pari del portiere rossonero, non ha ancora rinnovato. Per la fascia si segue ancora Kolasinac, trattato già a gennaio con lo Schalke. Infine, un altro profilo di alto livello per la difesa è Kostas Manolas: salvo colpi di scena non rinnoverà con la Roma e piace anche a Inter, Arsenal e Manchester United.