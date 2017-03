Chelsea, Diego Costa si 'offre' alla Ligue 1: "Francia destinazione gradita"

27/03/2017 12:36

CHELSEA DIEGO COSTA / L'avventura di Diego Costa al Chelsea potrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il rapporto con Antonio Conte non è dei migliori, in più sulle sue tracce ci sono alcuni club cinesi pronti a ricoprirlo d'oro pur di fargli accettare il trasferimento in Estremo Oriente. Ma il futuro del bomber brasiliano con passaporto spagnolo, quest'anno autore di 18 gol, potrebbe essere anche in Ligue 1: "In Inghilterra sono molto felice, ma se dovessi andar via la Francia è uno di quei Paesi che prenderei in considerazione come possibile nuova destinazione - ha svelato proprio Diego Costa ai microfoni di 'Telefoot' - Nel campionato francese ci sono almeno tre club importanti: il Paris Saint Germain, molto rispettato pure in Europa; il Monaco, che ha un grande progetto e calciatori di valore; infine il Marsiglia, una squadra in forte crescita". Il contratto del 28enne coi 'Blues' scade nel giugno 2019.

R.A.