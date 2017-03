Calciomercato Juventus, Griezmann: "Futuro? A Madrid sto bene"

27/03/2017 12:17

CALCIOMERCATO JUVENTUS GRIEZMANN / Gli ultimi rumors danno Antoine Griezmann in procinto di legarsi al Manchester United, ma c'è chi ipotizza per lui anche un trasferimento in Italia, all'Inter o soprattutto alla Juventus. L'attaccante francese, però, continua a respingere queste voci di calciomercato legate al suo futuro giurando amore all'Atletico Madrid: "Non ho bisogno di cambiare, qui a Madrid c'è il sole e mi trovo bene...", le sue ultime dichiarazioni a tal proposito riportate da 'Telefoot'. Il contratto del classe '93 coi 'Colchoneros', nel quale è inserita una clausola rescissoria da circa 120 milioni di euro, scade nel giugno 2021.

R.A.