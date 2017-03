Panchina Olanda, van Gaal in pole: in corsa anche due ex allenatori di Serie A

27/03/2017 11:53

PANCHINA OLANDA / La sconfitta a Sofia contro la Bulgaria è costata l'esonero al commissario tecnico olandese Danny Blind. L'Olanda, ora quarta nel Girone A, ha deciso per l'ennesimo cambio alla guida tecnica per cercare di non compromettere ulteriormente il discorso qualificazione al Mondiale 2018. Per la panchina della Nazionale 'oranje' sembra essere in pole Louis van Gaal, che solo due mesi fa ha annunciato il suo addio al calcio. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', però, non vanno scartati i nomi di due vecchie conoscenze della Serie A, nella fattispecie di Milan e Inter: Clarence Seedorf e Frank de Boer, entrambi attualmente senza panchina.

R.A.