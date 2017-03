Juventus, 'caso' Barzagli: ecco perché a Napoli sono così arrabbiati

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

27/03/2017 12:03

JUVENTUS BARZAGLI NAPOLI / Il polverone si è alzato, ora è difficile diradarlo. Andrea Barzagli ha scatenato le proteste social di mezza Italia, specialmente dei tifosi del Napoli. E così, oltre al calciomercato, come al solito la pausa per le Nazionali è l'occasione giusta per polemizzare. Il clima è teso per tanti motivi: non è ancora passata la scia del Juve-Napoli di Coppa Italia, con polemiche arbitrali annesse, e all'orizzonte ci sono due sfide al 'San Paolo', il 2 aprile e il 5 aprile, con il 'piccolo' particolare del ritorno di Higuain nello stadio che l'ha osannato fino a 10 mesi fa. I fatti, in breve: Andrea Barzagli lascia il ritiro della Nazionale per 'motivi personali', poi ‌in serata un dj della riviera romagnola pubblica una foto dello stesso Barzagli in posa in una discoteca di Riccione. E i motivi personali? Putiferio, proteste e insulti al difensore bianconero, che a 36 anni può tranquillamente saltare un'amichevole e lasciare spazio ai giovani. Ma dietro c'è un antefatto, oltre alla normale tensione pre-partita (anzi, pre-partite).

La risposta di Barzagli e il vecchio 'caso' Insigne: ecco perché Napoli ha il dente avvelenato

Nel frattempo Barzagli, protagonista assoluto delle news Juventus di queste ultime ore, ci ha provato ad arginare l'uragano di polemiche. Ma, appunto, è come provare a fermare una tempesta con le mani. La foto - fa sapere dj Grippo - era del preserata, quando Andrea Barzagli era andato in un vicino ristorante per cenare con la famiglia. Naturalmente non ci crede nessuno e anzi si rinfocola la polemica. "La stampa lo copre". "Sono tutte balle". "Può fare ciò che vuole perché è della Juve". Questi sono solo alcuni dei commenti (i più tranquilli) relativi alla storia e alla successiva spiegazione. Posto e precisato che a scandalizzarsi non è stato solo il pubblico napoletano, ma un po' tutti i tifosi dell'Italia che hanno trovato stridente il connubio problemi personali-discoteca (e in questo forse c'è stata una gestione un po' superficiale), va detto che i supporter del Napoli hanno il dente avvelenato anche per un precedente che riguarda proprio la Nazionale. Ottobre 2015, Lorenzo Insigne lascia il ritiro per un infortunio. Conte non la prende bene, pensa sia una scusa per giocare con il Napoli e lo punisce severamente, con diversi mesi senza convocarlo. All'epoca le rimostranze si sprecarono ma il ct, testardo, non si fece intenerire. E sono in molti ad aver trovato un parallelo fra la situazione di Lorenzinho e questa del centrale juventino. Probabilmente all'epoca l'infortunio di Insigne c'era e ora i problemi personali di Barzagli ci sono. Ma questo, nella tempesta di insulti social, finisce per perdere di importanza.