Calciomercato Lazio, proposto uno scambio al Genoa

27/03/2017 11:22

CALCIOMERCATO LAZIO PERIN CATALDI / Lazio e Genoa potrebbero tornare a fare affari la prossima estate. A gennaio il club biancoceleste aveva ceduto in prestito secco Danilo Cataldi ai rossoblu e proprio il centrocampista capitolino, secondo 'Il Messaggero', sarebbe stato offerto da Lotito per arrivare al portiere Mattia Perin. Il problema sembra essere quello di convincere il mediano laziale a trasferirsi in Liguria e titolo definitivo.

M.R.