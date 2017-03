Napoli, Zielinski 'sfida' la Juventus: "Il campionato non è finito. In Coppa Italia..."

27/03/2017 11:19

ZIELINSKI NAPOLI / Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha mandato un messaggio alla Juventus attraverso alcune dichiarazioni riportate dal sito del 'Corriere dello Sport': "Il campionato non è finito, vogliamo vincere tutte le partite e arrivare più in alto possibile. La Coppa Italia un obiettivo? Certo, certo, abbiamo una partita in casa contro una grandissima squadra, dobbiamo recuperare due gol però possiamo farcela perché siamo un'ottima squadra".

S.D.