Calciomercato, Mancini allontana la Roma: "Ecco chi vorrei allenare in Italia"

Maurizio Russo

27/03/2017 11:04

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI / Gli ultimi due mesi di stagione saranno decisivi per stabilire le strategie del prossimo calciomercato Roma. La qualificazione diretta alla prossima Champions League e l'eventuale conquista di un trofeo - con i tifosi che non hanno perso la speranza di ribaltare il risultato del derby di Coppa Italia - diranno molto del futuro giallorosso a partire dal suo allenatore Luciano Spalletti, in scadenza di contratto a giugno. Tra i suoi possibili eredi in caso di addio si è fatto anche il nome di Roberto Mancini, che nei giorni scorsi ha commentato l'ipotesi Roma. In una intervista al 'Corriere di Bologna', il tecnico jesino è tornato a parlare del suo di futuro: "Aspetto con serenità, vediamo quello che succede. Se potessi scegliere tra Italia ed estero, tutta la vita all'estero. Arsenal? In Premier ho già vinto, comunque per ora stiamo parlando di niente, a volte capitano cose che mai ti aspetteresti. Con il Leicester non ho avuto alcun contatto diretto. Gli allenatori italiani sono i più bravi del mondo: riescono a farsi seguire dai giocatori e spesso vincono".

Calciomercato Bologna, Mancini: "Con Saputo si può sognare in grande"

C'è però una squadra che potrebbe far cambiare idea a Mancini e convincerlo a sedersi su un'altra panchina della Serie A. Si tratta di quella che lo ha lanciato nel calcio professionistico quando aveva appena 16 anni: "Bologna ce l'ho nel cuore, non nascondo che vorrei essere io l'allenatore di una squadra che dopo tanto lotta di nuovo per vincere lo scudetto - ha proseguito il Mancio in chiave calciomercato - Dipenderà solo da Saputo: se lui vorrà, prima o poi potrà accadere. L'importante è che nessuno lo faccia disamorare. Dovrà comprare i giovani italiani più bravi come faceva Mantovani alla Sampdoria. Sarò un illuso ma sono sicuro che rivredemo lo stadio pieno".