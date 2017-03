Calciomercato Juventus, l'indizio di Robert: "Dybala? Il Barcellona è attento". E su Verratti...

27/03/2017 10:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il Barcellona su Paulo Dybala? Non una conferma, ma le dichiarazioni che arrivano dalla Catalogna hanno un sapore ben lontano dalla smentita. Intervistato dal 'Mundo Deportivo', il direttore sportivo blaugrana Robert Fernandez ha trattato diversi argomenti di mercato molto caldi in casa Barça. Sollecitato infine sull'attaccante della Juventus e su Marco Verratti, obiettivo proprio dei bianconeri e pure dell'Inter, il Ds dei catalani ha spiegato: "Sono giocatori che hanno dei contratti lunghi con i propri club e quando è così è sempre difficile trattare. Dybala? Il Barcellona deve stare attento a tutto quello che succede nel mercato. Verratti? Ricordate quanto successo con il Psg per Thiago Silva in passato? Il Psg non ha trattato con il Barça, quindi...".

L.P.