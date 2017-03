Calciomercato Napoli, Zielinski allontana la Premier: "Ecco a cosa penso"

27/03/2017 10:50

CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / L'edizione online del 'Corriere dello Sport' riporta alcune dichiarazioni del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski sul suo futuro: "La Premier League? Sicuramente adesso penso solo al Napoli, là mi trovo benissimo con tanti campioni come Hamsik, Reina, Callejon e Albiol; posso dire quasi tutta la squadra, io cerco di fare tutto per Napoli, una grandissima squadra, grandissimi tifosi, bellissima città quindi non ho voglia di muovermi".

S.D.