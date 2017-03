27/03/2017 10:20

CALCIOMERCATO ROMA CASTAN ITURBE / Leandro Castan e Juan Manuel Iturbe potrebbero tornare a Roma al termine della stagione 2016/2017: secondo quanto riferisce 'Tuttosport' oggi in edicola, il Torino è pronto a restituire i due giocatori al club capitolino, a meno che i giallorossi non accettino di rinnovare il prestito contribuendo all'ingaggio (per due terzi nel caso dell'attaccante).

S.D.