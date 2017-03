Calciomercato Juventus, occhi su Bellerin... e non solo: gli obiettivi in Italia-Spagna U21

27/03/2017 09:38

CALCIOMERCATO JUVENTUS BELLERIN / La partita di oggi tra le selezioni Under 21 di Italia e Spagna sarà osservata con particolare attenzione dagli uomini che lavorano al calciomercato Juventus che verrà: secondo quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di 'Tuttosport', tra gli obiettivi di calciomercato in casa Juve spiccano gli italiani Domenico Berardi del Sassuolo, Federico Di Francesco del Bologna e Lorenzo Pellegrini del Sassuolo ma verranno osservati con particolare attenzione anche i pari età spagnoli Hector Bellerin (Arsenal, nel mirino anche del Barcellona rivale di Champions League dei bianconeri) e Iñaki Williams (Athletic Bilbao). Secondo le ultime indiscrezioni, i due talenti spagnoli dovrebbero partire dal primo minuto nella partita che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma. Tra gli Azzurri, fiducia a Berardi e Pellegrini dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna Under 21

Per questa amichevole di lusso, Gigi Di Biagio opterà per il 4-3-3 con Gollini tra i pali preferito a Emil Audero, giovane portiere proprio della Juventus alla prima convocazione. A centrocampo spazio a Lorenzo Pellegrini, conteso da Juve e Roma in vista dell'estate ("So che se farò bene col Sassuolo potrò avere una scelta a giugno", ha dichiarato il giocatore) mentre in attacco possibile chance dal 1' per Alberto Cerri (attualmente al Pescara ma di proprietà della Juventus) con Berardi a destra e Chiesa (altro talento accostato ai bianconeri nel recente passato) a sinistra. Il commissario tecnico spagnolo Celades risponderà con un 4-2-3-1. In avanti spazio alla stella dell'Athletic Bilbao Inaki Williams, preferito al giovane Mayoral, supportato da Asensio, Saul Niguez e Denis Suarez. In difesa, occhi puntati - come detto - su Bellerin.

ITALIA (4-3-3): Gollini; Calabria, Ferrari, Biraschi, Barreca; Benassi, Cataldi, Pellegrini; Berardi, Cerri, Chiesa. All. Di Biagio

SPAGNA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bellerin, Merè, Yeray, Jonny; M.Llorente, Ceballos; Denis Suarez, Saul Niguez, Asensio; Inaki Williams. All. Celades