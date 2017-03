Italia, Toldo: "Dopo Buffon? Siamo in buone mani. E Scuffet..."

27/03/2017 09:41

NEWS ITALIA TOLDO / Largo ai giovani. Intervenuto in diretta su 'Radio Uno', l'ex numero uno della Nazionale, Francesco Toldo, ha parlato di Gianluigi Buffon e dei portieri azzurri del futuro: "Buffon non ha bisogno di consigli, sa bene quello che vuole. Uno dei suoi segreti è stato quello di sapersi migliorare sempre nonostante abbia raggiunto subito il top. Penso che prima di smettere voglia assolutamente un trofeo, quello che gli manca, e credo deciderà lui quando se lo sentirà. Quando hai deciso di smettere è perché non hai più quella carica importante che ti fa fare differenza. E' un campione e non penso abbia bisogno di consigli. Donnarumma? Fa piacere, ho sempre tifato per i giovani. Mi sono ritirato prima proprio perché ritengo sia giusto lasciar spazio a chi sta emergendo. Donnarumma sta riportando il livello del portiere a quello che era un tempo in Italia. Scuffet? Sicuramente potrà rientrare nel giro del grande calcio. Poi ci sono altri grandi giovani che stanno crescendo. L'Italia è ben coperta nel ruolo anche per il futuro. Non voglio chiudere le frontiere, perché il mercato ormai è questo, ma vorrei che si andasse a cercare di più nei nostri vivai. Meret? Lo conosco ed è un grandissimo ragazzo, dentro e fuori dal campo. Non farà la fine di Bordon, eterno secondo in Nazionale, perché ormai Buffon è il 'passato' diciamo e spero che con Donnarumma e con altri ci sarà una grande rivalità. Detto questo, Meret ha davvero grandi valori".



L.P.