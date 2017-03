Calciomercato Inter, da Murillo a Manolas: restyling in difesa

Raffaele Amato

CALCIOMERCATO INTER DIFESA / Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter cambierà pelle soprattutto in difesa. Nella zona centrale è molto probabile la partenza di Jeison Murillo: il colombiano non è considerato assai affidabile e dunque potrebbe essere ceduto a fronte di una buona offerta. Su di lui ci sono diversi club spagnoli e inglesi, Manchester City in primis. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato Inter, vista anche l’età di Miranda, il gruppo Suning sarebbe di conseguenza propenso ad acquistare non uno ma due difensori centrali di grande spessore. In cima alla lista del ds Ausilio ci sono tanti nomi, alcuni dei quali irraggiungibili o quasi: parliamo di Marquinhos del Paris Saint Germain e Kalidou Koulibaly del Napoli. Il brasiliano è considerato incedibile dai transalpini, mentre il senegalese è sì destinato a lasciare la Campania solo per un club straniero (il Chelsea è in pole) data la riluttanza di De Laurentiis a vendere i propri big a squadre italiane concorrenti.

Calciomercato Inter, da Manolas a Rodriguez: i rinforzi per la difesa

Le piste concrete per la difesa nerazzurra portano invece nella Capitale. Alla Lazio, ovvero a Stefan de Vrij, pallino di Stefano Pioli però inaffidabile dal punto di vista fisico, vedi l’infortunio capitatogli sabato a Sofia con la maglia dell’Olanda. Ecco perché in testa alle preferenze resta Kostas Manolas: il greco avrebbe già raggiunto un accordo economico con l’Inter ed è di poche ore fa l’apertura a un addio alla Roma, che per ragioni di bilancio ha già messo in conto la vendita dell’ex Olympiacos, anche se per non meno di 40 milioni di euro. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, però, su Manolas ci sono altri top club, dall’Arsenal fino alla Juventus. Nel mirino dell’Inter per quanto riguarda il centro della retroguardia c’è anche Victor Lindelof: il Benfica gli ha appena rinnovato il contratto e alzato la clausola rescissoria a 60 milioni di euro, tuttavia il legame del suo agente con Kia Jorrabchian, consulente di Zhang Jindong, potrebbe agevolare di molto - vedi l’affare Joao Mario della passata estate - il club nerazzurro in sede di trattativa. L’Inter rinnoverà anche il pacchetto terzini: in entrata sono forti e concrete le candidature di Ricardo Rodriguez, Ghoulam, Henrichs, Vrsaljko e Matteo Darmian.