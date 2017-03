Calciomercato Inter, Ausilio pensa al doppio colpo: Manolas non esclude de Vrij

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

27/03/2017 08:52

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS DE VRIJ / Un budget pesante, si parla addirittura di qualcosa come 150 milioni di euro, per piazzare pochi acquisti ma di alto livello e mirati a completare una rosa che l'anno prossimo dovrà necessariamente lottare per i vertici della classifica. L'ambizioso progetto di calciomercato Inter prende sempre più forma in vista di un'estate che si preannuncia rovente. E le manovre di calciomercato dei nerazzurri sembrano partire dalle basi, ovvero dalla difesa. Obbligatorio un innesto top, in grado di alzare subito la qualità del reparto e di prendere poi l'eredità dell'inamovibile Miranda. Ma attenzione anche al possibile doppio colpo.

Calciomercato Inter, Murillo 'porta' Manolas e de Vrij

In cima alla lista degli osservati speciali da parte della dirigenza interista spicca il nome di Kostas Manolas, che come raccontato da Calciomercato.it salvo clamorosi colpi di scena non rinnoverà il suo contratto con la Roma. In allerta restano anche Arsenal, Juventus e Manchester United, con la Roma che spera in un'asta internazionale per far lievitare il prezzo del cartellino. Intanto i nerazzurri valutano pure il laziale Stephan de Vrij, in scadenza di contratto nel 2018 e pure lui lontanissimo dal rinnovo. In caso di partenza di Jeison Murillo, che ha moltissimi estimatori soprattutto in Premier, l'Inter secondo 'La Gazzetta dello Sport' potrebbe puntare al doppio arrivo: Manolas più de Vrij.

Tornando su Manolas. L'Inter sarebbe in grado di soddisfare le sue richieste economiche, ma prima bisognerà parlare con la Roma, che in chiave Fair Play Finanziario è in una situazione simile a quella dei nerazzurri. Entro la fine di giugno va sistemato il bilancio in corso con almeno una cessione eccellente, che la dirigenza interista avrebbe individuato in Marcelo Brozovic e/o Ever Banega. Con la Roma, però, i rapporti sono ottimi e a meno che la dirigenza romanista non spinga per cedere Manolas all'estero per non rafforzare una diretta concorrente, non sarebbe difficile trovare un'intesa sulla formula di pagamento che possa soddisfare entrambe le parti: per i conteggi dell'Uefa, infatti, conta che l'operazione venga inserita nell'esercizio attuale.