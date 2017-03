Calciomercato Roma, Pellegrini: "Tra giallorossi e Juventus..."

27/03/2017 09:05

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Il centrocampista del Sassuolo Lorenzo Pellegrini ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa a 'La Repubblica'. Alla domanda "A giugno la Roma o la Juventus?", il giocatore dell'Italia Under 21 ha risposto: "Parti da piccolino e senza rendertene conto trovi il tuo nome accostato alle migliori del campionato... A gennaio la Roma ha provato a riprendermi, ma il Sassuolo non ha voluto cedermi. Giusto, non era corretto andar via in quel momento. So che se farò bene potrei avere una scelta a giugno. La Roma? A fine partita ci siamo salutati con De Rossi. Vedremo".

S.D.