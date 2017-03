27/03/2017 08:40

CALCIOMERCATO LAZIO KLAASSEN / La Lazio guarda ancora in Olanda: secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare si è iscritto alla corsa per il centrocampista dell'Ajax Davy Klaassen (già nel mirino di Inter, Juve e Napoli in Italia). La valutazione del cartellino si aggirerebbe attorno ai 10-12 milioni di euro.

S.D.