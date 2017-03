Calciomercato Milan, da Aubameyang a Keita: parte lo sprint rossonero

27/03/2017 08:05

CALCIOMERCATO MILAN / Il rinnovato ottimismo per la definitiva fumata bianca sul passaggio di proprietà del Milan ha ridestato la speranza dei tifosi rossoneri in vista del calciomercato Milan estivo. I nomi nel mirino del duo Fassone-Mirabelli sono di quelli che fanno sognare: in cima alla lista degli obiettivi c'è Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund (si tratterebbe di un ritorno in rossonero!), ma in attacco si segue da tempo anche Keita Balde Diao della Lazio.

Qualche metro più dietro, in cabina di regia a centrocampo, il nome 'caldo' è Jack Wilshere. Il centrocampista inglese, di proprietà dell'Arsenal ma attualmente in prestito al Bournemouth. Il connazionale David Beckham lo starebbe 'spingendo' verso Milano.

Infine, in difesa, l'obiettivo di Fassone e Mirabelli è Mateo Musacchio del Villarreal, già corteggiato in passato dal Milan.