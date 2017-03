Calciomercato Roma, Monchi ha individuato i primi due obiettivi

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

27/03/2017 08:12

CALCIOMERCATO ROMA CAIO LENGLET / Testa al campo, con l'obiettivo Champions League da non farsi scappare, ma anche al calciomercato. Settimane roventi per la Roma, impegnata nella programmazione di un'estate che si preannuncia rovente. Soprattutto in difesa, reparto che potrebbe subire un intenso restauro. Mentre l'addio del greco Kostas Manolas sembra ormai praticamente preventivato, con Inter e altri grandi club europei in forte pressing, i giallorossi sono già partiti a caccia del possibile erede dell'ex Olympiacos. E Monchi, probabile prossimo direttore sportivo dei capitolini, avrebbe già segnalato due nomi. In primis il brasiliano Rodrigo Caio, che come raccontato da Calciomercato.it è da tempo nel mirino della Roma ma per il quale non è ancora partita una vera e propria trattativa. Attenzione poi al nome nuovo: stando a quanto riporta il 'Corriere dello Sport', infatti, il dirigente spagnolo avrebbe indicato anche Clément Lenglet, francese classe '95 che proprio Monchi ha portato dal Nancy al Siviglia lo scorso gennaio. Entrambi giovani e forti, come richiesto dal presidente James Pallotta. Praticamente inarrivabile, invece, lo svedese Viktor Lindelof, nel mirino di tantissime grandi società e blindato da una clausola da 30 milioni di euro.