Milan, Donnarumma firma un gagliardetto... della Juventus!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/03/2017 07:48

DONNARUMMA JUVENTUS / Curioso episodio dal ritiro della Nazionale ripreso dalle telecamere di 'Sky': Gianluigi Donnarumma è stato immortalato mentre firmava un gagliardetto della Juventus. Il diciottenne portiere del Milan non si è tirato indietro ed ha esaudito la 'particolare' richiesta del tifoso, ma il gesto non è passato inosservato per due motivi: le polemiche dopo la recente partita di campionato tra Milan e Juventus e l'interesse di calciomercato del club bianconero per il giocatore. I tifosi rossoneri attendevano (e attendono) la firma sul nuovo contratto col Milan. E, invece, ecco la firma 'bianconera'. Premonitrice?