Frosinone, Fiamozzi si gode la vittoria sulla Spal: "Punti pesanti"

27/03/2017 04:27

NEWS FROSINONE/ Grazie al successo sulla Spal firmato da Ciofani e Ariaudo, il Frosinone è tornato in vetta alla classifica della Serie B. Una vittoria fondamentale per i gialloblu di Marino, commentata così da Fiamozzi: "E' una vittoria che vale molto, siamo veramente felici. Quelli che abbiamo conquistato oggi sono stati tre punti sudati e pesanti - ha dichiarato Fiamozzi in zona mista - vincere qui a Ferrara pesa molto ma mancano 10 partite e i giochi sono ancora aperti, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra".

S.F.