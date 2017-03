27/03/2017 03:20

SPAGNA INFORTUNIO DIEGO COSTA - Diego Costa è in dubbio per l'amichevole di lusso in programma martedì sera a Parigi contro la Francia. Il centravanti della Spagna ha rimediato un colpo alla caviglia nell'allenamento di domenica e potrebbe così saltare l'incontro di 'Saint Denis'.



G.M.