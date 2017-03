Calciomercato Inter, da Schick a Simeone: caccia al vice-Icardi

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

26/03/2017 23:44

CALCIOMERCATO INTER SCHICK - Grandi colpi, ma non solo. Oltre a costruire sul calciomercato un'Inter da scudetto, la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche per completare il reparto offensivo alle spalle dell'inamovibile Icardi. Oltre a Palacio anche Eder potrebbe salutare la Pinetina la prossima estate, con Gabigol che non ha dato ancora le necessarie certezze per fregiarsi del 'titolo' di vice-Icardi.

Calciomercato Inter, vice-Icardi: Schick in pole, occhio anche a Simeone e Petagna

Uno dei nomi più gettonati in attacco per il calciomercato Inter è sicuramente quello di Schick, talentuoso centravanti sbocciato nella Sampdoria di Giampaolo. Il 21enne ceco ha spesso spaccato le partite entrando a gara in corso, destando anche le attenzioni della Juventus e di alcuni club inglesi per la finestra della prossima estate. Ferrero vorrebbe blindare il suo gioiellino con una clausola vicina ai 40 milioni di euro, mentre Giampaolo ha tracciato la strada dell'ex Sparta Praga consigliandogli di restare un'altra stagione sotto la Lanterna per compiere il definitivo salto di qualità. L'Inter però non si ferma a Schick e valuta altre opzioni: Petagna sarebbe seguito sempre con attenzione dagli scout nerazzurri, così come il 'Cholito' Simeone, quest'ultimo entrato anche in orbita Lazio. La corsa alla maglia di vice-cardi è ufficialmente aperta…