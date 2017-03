26/03/2017 23:25

NAPOLI MILIK PANCHINA POLONIA / Ancora panchina per Milik. L'attaccante alla sua prima convocazione in Nazionale dopo il grave infortunio non ha giocato alcun minuto della partita di qualificazione ai Mondiali 2018 della sua Polonia, impegnata in Montenegro. 90 minuti, invece, per l'altro calciatore del Napoli, Zielinski.

M.S.