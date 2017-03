Qualificazioni Mondiali 2018, ok Polonia e Slovacchia. Solo un pari per la Romania

26/03/2017 23:13

QUALIFICAZIONE MONDIALI 2018 / Non sbaglia la Polonia di Lewandowski. Nelle qualificazioni ai Mondiali 2018 la squadra di Nawalka ha battuto in trasferta il Montenegro, mantenendo il primato in classifica. Nello stesso girone pari tra Romania e Danimarca. In serata da registrare anche la vittoria della Slovacchia a Malta, della Scozia contro la Slovenia e dell'Irlanda del Nord contro la Norvegia.

Gruppo C

Irlanda del Nord-Norvegia 2-0

Classifica: Germania 15, Irlanda del Nord 10, Repubblica Ceca 8, Azerbaigian 7, Norvegia 3, San Marino 0

Gruppo E

Montenegro-Polonia 1-2

Romania-Danimarca 0-0

Classifica: Polonia 13, Montenegro 7, Danimarca 7, Romania 6, Armenia 6, Kazakistan 2.

Gruppo F

Malta-Slovacchia 1-3

Scozia-Slovenia 1-0

Classifica: Inghilterra 13, Slovacchia 9, Slovenia 8, Scozia 7, Lituania 5, Malta 0.

M.S.