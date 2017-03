Calciomercato Inter, da Brozovic a Gabigol: in tanti pronti a salutare

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

26/03/2017 22:51

CALCIOMERCATO INTER CESSIONI PLUSVALENZE / Cercasi plusvalenza. Non solo calciomercato in entrata, in casa Inter si valutano anche delle uscite, che potrebbero essere anche importanti. Il Fair Play finanziario impone, infatti, la cessione di alcuni elementi che possano permettere di realizzare delle plusvalenze.

Negli ultimi giorni il calciomercato Inter ha visto come protagonisti anche Brozovic e Perisic. I due croati, volati in Nazionale, sono stati 'spiati' da Mourinho, che li vorrebbe per il suo Manchester United. Entrambi in passato sono stati accostanti ad altri club inglesi e la sensazione è che se l'Inter dovesse decidere di privarsi di uno dei due la destinazione sarebbe proprio la Premier League. Tra Perisic e Brozovic quello che sembra avere più possibilità di dire addio al club - a cifre chiaramente alte (si parla di ben 60 milioni di euro) - sembra essere l'ex Dinamo Zagabria. Il classe '92 sta vivendo una stagione di alti e bassi e non è certamente un insostituibile nonostante la sua duttilità.

Tra i possibili sacrificabili potrebbero esserci anche Kondogbia e Banega. I due dopo un inizio complicato sono diventati due pedine importanti nello scacchiere di Pioli ma davanti a delle offerte importanti sarebbero lasciati andar via. Soprattutto l'argentino è quello che ha maggiore possibilità di salutare. Essendo arrivato a parametro zero l'Inter realizzerebbe davvero grande plusvalenza.

Calciomercato Inter, da Biabiany a Nagatomo: tanti pronti a salutare

La prossima estate potrebbe essere quella della rivoluzione. Il calciomercato Inter per un salto di qualità potrebbe prevedere l'addio di tutti quei calciatori che hanno giocato davvero poco in stagione per dare spazio ai nuovi colpi. Biabiany, Nagatomo, Palacio, Santon, Sainsbury e Andreolli non sembrano rientrare nei piani societari e quasi certamente troveranno una nuova sistemazione.

Capitolo a parte merita Gabriel Barbosa. Il brasiliano potrebbe infatti lasciare l'Inter in prestito per giocare con continuità, così come il gioiello della Primavera, Andrea Pinamonti.