Serie B, Bari-Novara 0-0: il San Nicola si regala una notte da grande, ma a reti inviolate

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

26/03/2017 22:33

SERIE B BARI NOVARA / Il 'San Nicola' si regala una notte da Serie A, prendendo il palcoscenico del posticipo domenicale lasciato vuoto dalla massima categoria a causa degli impegni per le nazionali. Si gioca uno splendido Bari-Novara, che sicuramente è stata una bella partita anche se è innegabile che sarebbe stato meglio vedere qualche gol.

Bari-Novara non segna nessuno ma le emozioni sono tantissime

Parte forte il Bari che nel primo tempo colpisce due pali con Fedele e Galano. La squadra di Stefano Colantuono crea molto e meriterebbe qualcosa di più, ma non riesce a segnare. Si chiude così sullo zero a zero la prima frazione di gioco dove sicuramente i padroni di casa fanno di più di una guardinga squadra ospite schierata molto bene da Boscaglia.



Nella ripresa subito vediamo dentro Dickmann per l'infortunato Chiosa. La musica non cambia con i galletti che ci provano fino alla fine, tanto che Colantuono toglie Salzano e mette dentro Maniero. Quest'ultimo entra con l'atteggiamento giusto, muovendosi molto e facendo preoccupare la difesa avversaria. Il gol non arriva però e le due compagini si devono accontentare dello zero a zero.