Italia, Ventura 'tranquillizza' la D'Amico: "Ho già rimboccato le coperte a Gigi"

26/03/2017 21:45

ITALIA ILARIA D'AMICO BUFFON VENTURA / Simpatico siparietto a 'Che tempo che fa'. In un clima più che disteso, Giampiero Ventura è intervenuto alla trasmissione di Fabio Fazio, su 'Rai tre', in cui era ospite anche Ilaria D'Amico, compagna di Buffon: "Sapevo del collegamento con la D’Amico - afferma il ct dell'Italia, sorridendo - Garantisco che Gigi sta riposando: gli ho rimboccato le coperte e gli ho augurato la buona notte". "Ha fatto il ruttino?", chiede la giornalista, "Ilaria, non posso rispondere, sono appena uscito dalla camera" concludo Ventura prima di chiude il collegamento, tra le risate del pubblico.

M.S.