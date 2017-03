Perugia, Bucchi avverte: "Aprile mese decisivo"

27/03/2017 01:31

PERUGIA BUCCHI / Cristian Bucchi, tecnico del Perugia, ha parlato dopo il pareggio a reti inviolate contro il Carpi: "Per vincere è mancato quel pizzico di intuizione che a volte spezza una gara del genere - le sue parole in conferenza stampa - Il Carpi è una squadra che non lascia giocare e toglie gli spazi tra le linee. Abbiamo lasciato il Carpi a 4 punti, abbiamo preso 1 punto su Benevento e Spezia: in questo momento serve continuità di risultati. Ad aprile servirà tanta determinazione. Il lavoro di otto o nove mesi si decide in un mese. Ci sono tante gare, sarà un mese decisivo. Affrontiamo una gara alla volta".

M.D.A.