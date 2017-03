Serie A, Napoli e Juventus sorridono: ecco i nazionali che stanno per tornare

Giuseppe Barone

26/03/2017 20:56

NAPOLI JUVENTUS NAZIONALI - Ancora una settimana di nazionali e poi sarà subito big match in Serie A: all'orizzonte spunta lontano, ma non troppo, un Napoli-Juventus che si preannuncia infuocato. La sosta ha infatti fermato il campionato, ma non di certo la preparazione alla doppia sfida che vale una stagione. L'attenzione non è focalizzata sulle Nazionali, o tanto meno sul calciomercato: c'è solo Napoli-Juve nella testa in particolare delle due tifoserie. Il 2 aprile in campionato, per non perdere la scia della Roma e provare a riaprire anche i giochi scudetto; il 5 aprile, poi, i bianconeri ritornano al 'San Paolo' per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La truppa di Maurizio Sarri deve vendicare il 3-1 dell'andata, con le mille polemiche annesse, e per questo il tecnico azzurro non sta lasciando niente al caso e come lui anche il collega bianconero Allegri.

Napoli-Juventus, è tempo di ritorni anticipati

Si lavora sui ritorni anticipati dalle Nazionali, arma vincente per preparare al meglio una doppia sfida che terrà incollati gli spettatori di fronte ai teleschermi. La Juventus ha richiamato in anticipo Higuain, squalificato con l'Argentina e quindi non impiegabile, idem Dani Alves nel Brasile. Il Napoli risponde con Koulibaly, che rientra dagli impegni col Senegal, poi sarà il turno di Hamsik, Chiriches, Maksimovic e Milik, che giocano un'unica partita prima di tornare a disposizione del tecnico. Discorso differente invece per Pepe Reina, tornato a Castel Volturno vittima di un infortunio. La situazione dello spagnolo comunque non preoccupa più di tanto. L'ex Liverpool, che ha lasciato subito il ritiro della Spagna per un problema muscolare, si allena a parte e il dottor De Nicola rassicura tutti: l'ex Liverpool e Bayern non preoccupa e sarà della partita.

Intanto sulla sponda bianconera scoppia il caso Barzagli. Il difensore ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana, ufficialmente per problemi personali; poi in serata si è fatto però fotografare in una discoteca di Riccione, e via con altre polemiche. Polemiche social, polemiche radio-televisive che non scalfiscono l'umore delle due squadre, completamente focalizzate sulla doppia sfida. A chiudere il quadro ci pensa infine il freschissimo ritorno anticipato del bosniaco Miralem Pjanic, annunciato dalla stessa Federazione con un comunicato ufficiale. Manca esattamente una settimana al primo round, ma la febbre è già alle stelle.