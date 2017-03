Serie B, Frosinone: la cadetteria ha una nuova capolista

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

26/03/2017 20:20

SERIE B FROSINONE / La Serie B ha una nuova capolista, il Frosinone di Pasquale Marino. La squadra ciociara supera 0-2 al 'Paolo Mazza' la Spal e sale al primo posto superando proprio il club di Ferrara. Una vittoria che spinge i ciociari all'immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione della scorsa stagione in cadetteria.

La gara era partita in maniera equilibrata con il Frosinone che teneva il pallino del gioco in mano e la Spal pronta a ripartire in contropiede. All'inizio della ripresa però arriva un uno-due pesante con i gol in sette minuti di Daniel Ciofani e Lorenzo Ariaudo che mettono in grande crisi la squadra di Leonardo Semplici.



La Spal però può tirare un sospiro di sollievo visto che il Verona è stato fermato in casa dal Cesena e mantiene quindi tre punti sulla squadra di Fabio Pecchia. Ulteriore attenuante è l'assenza di due punti fermi come Alex Meret e Kevin Bonifazi, impegnati con le nazionali giovanili.