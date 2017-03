Calciomercato Inter, Verratti e non solo: Suning sogna una corazzata

26/03/2017 20:38

MERCATO INTER VERRATTI SUNING / L'Inter sogna in grande. Il club nerazzurro si prepara ad un nuovo calciomercato da protagonista. La nuova proprietà cinese ha già dato prova di poter intervenire con forza per rinforzare la squadra. Suning, che ha portato a casa campioni come Joao Mario, Candreva, Gagliardini e Gabriel Barboda, è pronta per un'altra estate calda.

Il calciomercato Inter potrebbe avere l'obiettivo di continuare il processo di 'italianizzazione' già avviato e proprio per questo in cima alla lista dei desideri c'è colui che con molta probabilità al momento è il miglior azzurro in circolazione. Stiamo parlando di Marco Verratti. Il centrocampista è il vero grande sogno di Suning. Per strapparlo al Psg potrebbe servire ben 100 milioni di euro.

I nerazzurri - anche senza la Champions League - sono pronti a stanziare tale cifra ma non si fermerebbero qui. Per il prossimo calciomercato la dirigenza milanese potrebbe gestire qualcosa come 250 milioni. Con gli altri 150 si punterebbe a rinforzare il resto della squadra. A partire dalla difesa, dove dovrebbero arrivare un centrale e un terzino. Per il ruolo accanto a Miranda si guarda a Roma, con Manolas e de Vrij in cima alla lista dei desideri. Sugli esterni piace Ricardo Rodriguez, per il quale l'Inter vorrebbe sborsare 16-18 milioni. Darmian e Vrsaljko sono le alternative.

Calciomercato Inter, da Nainggolan ad Aguero: grandi colpi per una super squadra

In casa Inter, come detto si sogna davvero in grande. E i nomi circolati in questi giorni sono davvero da capogiro. Per il centrocampo oltre a Verratti, per affiancare Gagliardini, potrebbe arrivare Nainggolan o Strootman. Entrambi sono stati accostati al club nerazzurro. Anche per l'attacco la spalla di Icardi sarebbe un top player. Sanchez e Aguero sono i nomi che fanno impazzire i tifosi ma se si volesse guarda in Italia si punterebbe su Berardi o Bernardeschi.



M.S.